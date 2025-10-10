Pelo menos um morto nas Filipinas após sismo de 7,4

Pelo menos uma pessoa morreu nas Filipinas após um sismo de magnitude 7,4 no sul do país, onde as autoridades estão a retirar os moradores das zonas costeiras, depois de emitirem um alerta de tsunami.

"Recebemos a informação inicial de uma morte devido à queda de escombros" na região de Davau, no sudeste da ilha de Mindanau, declarou em comunicado o secretário adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.

O sismo também provocou danos materiais em edifícios da região, bem como cortes de energia, levando as autoridades a cancelar as aulas e o trabalho na função pública, com exceção dos serviços de emergência.

AHORA: Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Davao Oriental sacudiendo gran parte de Mindanao y partes de Visayas. 📍 Davao Oriental, Mindanao, Filipinas.



Alerta de tsunami: Los residentes costeros de la región de Davao y Visayas Orientales están evacuando a terrenos más altos.

Alejandro referiu ainda que o alerta de tsunami continua ativo em várias províncias do arquipélago, tendo o Governo ordenado a retirada forçada de moradores nas zonas de risco.

No entanto, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico levantou o alerta de tsunami, que afetava também Indonésia e Palau.

🚨🇵🇭 Imágenes del terremoto de magnitud 7,4 en Filipinas mientras obreros estaban en lo alto de una construcción



📹: Jemar Benítez pic.twitter.com/gbK3Ps7mTP — Molotov News (@MolotovNewss) October 10, 2025

O tremor ocorreu a cerca de 20 quilómetros ao largo da cidade de Manay, na ilha de Mindanau, às 09:43 locais (02:43 em Lisboa), de acordo com dados do Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos.

Este sismo ocorre 11 dias após um forte sismo que causou 74 mortes e cerca de 72 mil desabrigados na ilha central de Cebu.