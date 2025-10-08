RIR defende intervenção profunda no Largo das Babosas

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) defende uma intervenção profunda no Largo das Babosas, um dos espaços emblemáticos do Monte. O partido entende que actualmente este local encontra-se #desordenado, degradado e sem condições adequadas de segurança e conforto para moradores e visitantes."

Durante a visita realizada esta quarta-feira, a candidatura ao Monte constatou um cenário "caótico e desolador, com turistas e veículos misturados num espaço que deveria ser exclusivamente pedonal, estacionamento desordenado, ausência de zonas de descanso, árvores com condições de segurança duvidosas e uma envolvente da capela totalmente desvalorizada."

Neste sentido, o RIR apresenta um conjunto de propostas para devolver dignidade e funcionalidade a este espaço:

Proibição de estacionamento automóvel no largo, com criação de bolsas de estacionamento periféricas adequadas e sinalizadas;

Requalificação do pavimento;

Requalificação dos espaços envolventes da capela, com valorização estética e zonas de descanso;

Reordenamento dos fluxos pedonais e turísticos, garantindo segurança e conforto para quem visita;

Criação de pequenas zonas verdes e mobiliário urbano de apoio, valorizando o local como porta de entrada de um dos percursos mais turísticos do Monte;

Requalificação da zona envolvente ao teleférico para o Jardim Botânico, tornando-a mais apelativa e integrada no conjunto patrimonial;

Intervenção urgente nas árvores com problemas estruturais, assegurando a segurança de todos os que ali circulam.

Para o RIR, o Largo das Babosas deve ser tratado como "um espaço nobre, que combina património, turismo e vivência local — e não como um mero ponto de passagem caótico e desorganizado."