Sismo registado ao largo da Madeira

Um sismo de magnitude 2.0 foi registado, ontem à tarde, a nordeste da Madeira, mais precisamente entre o arquipélago e o continente português.

Localizado a 30 km de profundidade, na zona mais conhecida como 'Portugal Regi', o pequeno abalo foi registado pelo IPMA pelas 16h24.

Dada a sua distância, profundidade e intensidade, este apenas terá sido 'sentido' pelos sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).