Sismo de 2.4 registado a Nordeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.4 na escala de Richter foi registado, na noite de ontem, a Nordeste da ilha do Porto Santo.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo deu-se pelas 00h34 desta sexta-feira, 10 de Outubro, com epicentro a 22km de profundidade.

Este sismo está classificado como "muito pequeno", dada a sua magnitude situar-se entre 2,0 e 2,9 na escala de Richter. Geralmente estes sismos não são sentidos, sendo apenas detectados por sismógrafos.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).