Tripulantes resgatados ao largo de Peniche após ataque de orcas a veleiro

Um ataque de orcas a um veleiro ao largo de Peniche, que acabou afundado, obrigou ao resgate de cinco tripulantes, entre os quais três crianças, na tarde de sexta-feira, afirmou hoje a Marinha.

Os cinco tripulantes, dois adultos (uma mulher portuguesa e um homem francês) e três crianças francesas, foram resgatados ao final da tarde de sexta-feira, numa operação coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, disse a Marinha, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O veleiro, que estava a cerca de 90 quilómetros a sudoeste de Peniche, emitiu um alerta a reportar um ataque de orcas, que levou à entrada de água a bordo e "consequente afundamento do veleiro", acrescentou.

A primeira embarcação a chegar ao local foi um barco de pesca que se encontrava mais próximo do veleiro, tendo ajudado na recolha para bordo dos cinco tripulantes, "que já se encontravam dentro da balsa salva-vidas".

Na operação, estiveram empenhados uma fragata, uma estação salva-vidas da Capitania do Porto de Peniche e um helicóptero da Força Aérea, que transportou depois os tripulantes resgatados para terra, onde foram encaminhados para uma unidade hospitalar para assistência médica.

Em setembro, foi noticiado um outro ataque de orcas ao largo de Peniche, que também obrigou ao resgate dos tripulantes de um veleiro.

Entre esse mês e outubro, foram registados outros ataques a veleiros junto à Costa da Caparica, concelho de Almada, e em Cascais, mas também a norte, com ataques noticiados junto a Viana do Castelo e Vila do Conde.