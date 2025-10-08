Preço do ouro ultrapassa pela primeira vez 4.000 dólares por onça

O preço do ouro, considerado um porto seguro para os investidores em tempos de crise, ultrapassou hoje pela primeira vez a marca dos 4.000 dólares por onça, no meio de tensões políticas nos Estados Unidos e França.

O ouro alcançou 4.001,11 dólares por onça às 03:00 (hora de Lisboa), no início das negociações asiáticas.

O ouro atingiu novos máximos em plena paralisação parcial do Governo federal dos Estados Unidos, enquanto em França, o Presidente Emmanuel Macron decidiu dar ao primeiro-ministro interino, Sébastien Lecornu, até hoje para negociar "uma plataforma de ação" que ajudará o país a sair do impasse político em que se encontra.

Este ano, o ouro valorizou 49%, impulsionado por compras maciças por parte dos bancos centrais, um dólar fraco e o contexto geopolítico.