"É muito preocupante o PS ter 11.2%" na sondagem que dá vitória a Carvalho

A socialista Liliana Rodrigues olha com cautela, mas sem surpresa, para os resultados do estudo de opinião divulgado na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.

“Acho que estes números têm de ser lidos com cuidado (…). Não é nenhuma surpresa percebermos que o PSD fica à frente, é uma surpresa que o PS surja em quarto”, reconheceu a antiga eurodeputada em declarações à TSF-Madeira.

Para Liliana Rodrigues “é, de facto, muito preocupante o PS ter 11.2%”, pese embora admita que “a campanha no Funchal não tem corrido bem, apesar dos esforços”.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.