PSP resgatou dois turistas perdidos numa levada em São Vicente

Um casal de turistas, de 32 e 37 anos, perdeu-se no concelho de São Vicente, na madrugada de ontem, e acabou por ser resgatado pela Polícia de Segurança Pública.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, foram os próprios estrangeiros a pedir socorro através do 112, informando que se encontravam numa levada neste concelho.

Adiantaram também que, por estarem desorientados, desnutridos e dadas as fracas condições de visibilidade, iriam optar por permanecer no local onde se encontravam.

Após articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, foi accionada a Brigada de Busca e Salvamento da PSP, tendo os agentes se deslocado para o local e realizado as primeiras diligências para a sua localização, com a ajuda de coordenadas de referência entretanto fornecidas pelos desaparecidos.

Pelas 01h45 foi possível detectar o casal de turistas na levada, tendo os mesmos sido resgatados para zona segura, onde foram assistidos e transportados para uma unidade de alojamento local por parte da PSP.

A PSP e o SRPC “alertam uma vez mais a população, em especial os turistas, para os cuidados a ter na realização de percursos pedestres (levadas) nomeadamente os relativos ao uso de vestuário e equipamento adequado, realização em horário diurno tendo em conta os tempos horários estabelecidos para o percurso, percursos recomendados e meios de subsistência (alimentação)”.