Sondagem é animadora, "mas nada está ainda ganho”

O presidente da concelhia do CDS-PP do Funchal, Pedro Pereira, considerou “animadores” os resultados da sondagem publicada hoje pelo DIÁRIO, que apontam para um bom desempenho da coligação Funchal Sempre Melhor nas próximas eleições autárquicas.

Segundo o dirigente centrista, o estudo de opinião “vem de encontro ao que temos sentido nas ruas ao longo desta campanha eleitoral”. Para o CDS, acrescentou, os números “representam a eleição do nosso vereador, a manutenção da dimensão do nosso grupo municipal e a eleição dos nossos diversos autarcas nas várias freguesias do Funchal”. Nesse sentido, afirmou, “seria o concretizar de todos os objectivos que definimos inicialmente para estas eleições autárquicas no concelho do Funchal”.

Ainda assim, Pedro Pereira deixou um aviso: “Convém sempre relembrar que sondagens não são a eleição e, por isso, nada ainda está ganho, nem nada ainda está garantido. Nesse sentido, é fundamental que todas as pessoas vão votar no domingo, porque todos os votos contam.”

O estudo de opinião da Aximage assegura 46% da intenção de voto para a coligação PSD/CDS, coloca o JPP na segunda posição, o CH na terceira e o PS na quarta, com apenas um vereador.