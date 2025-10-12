Porto Santo já regista uma boa afluência

Porto Santo já começou a votar para as eleições Autárquicas 2025, perante uma manhã de domingo com muito sol, que tem registado uma boa afluência.

Como é habitual em outros sufrágios, os porto-santenses levam muito a sério o seu direito ao voto, por isso a expectativa é que, antes e depois das missas, antes e depois do almoço, e durante toda tarde, muitas mais pessoas vão optar por exercer o seu dever cívico.

No Porto Santo existem cinco mesas de voto, num total de 5.687 eleitores, 5.599 eleitores nacionais, 61 da União Europeia e 27 fora da União Europeia.

De salientar ainda que 2.280 eleitos votam na cidade, 2.445 no Campo de Baixo e 962 no Farrobo.