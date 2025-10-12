Calheta com 19% afluência

Às 11 horas deste domingo eleitoral, a taxa de participação no concelho da Calheta rondava os 18,6%, de acordo com os dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O concelho conta com 12.495 eleitores inscritos.

Entre as freguesias, destaca-se o Jardim do Mar como a localidade com maior mobilização, registando 29% de votantes até ao meio-dia. Também o Estreito da Calheta apresenta uma afluência significativa, com 25,7% registados numa das secções.

Nas restantes freguesias, os valores situam-se abaixo dos 20%, com ligeiras variações:

• Arco da Calheta: média de 16%;

• Calheta (sede): cerca de 16%;

• Fajã da Ovelha: 20%;

• Paul do Mar: 14,2%;

• Ponta do Pargo: 22%;

• Prazeres: 18,6%.

A manhã eleitoral decorreu sem incidentes e num ambiente de tranquilidade. À medida que o dia avança, as candidaturas esperam um aumento da afluência durante a tarde, tradicionalmente o período de maior participação.

Os resultados finais da participação serão atualizados às 16h e às 19h, antes do fecho das urnas.