Frente Mar de São Vicente é requalificada e abre ao público na quarta-feira

As obras de requalificação da Frente Mar de São Vicente serão inauguradas, na quarta-feira, dia 8 de Outubro, às 17 horas.

De acordo com a autarquia, "a intervenção vem reforçar o compromisso da Câmara Municipal de São Vicente com a valorização do espaço público e a melhoria da qualidade de vida da população local e dos visitantes".

Em nota à imprensa, explica que "a empreitada abrangeu a zona compreendida entre a ponte e a Via Expresso, incluindo a construção de uma muralha de proteção junto à área de restauração, a implementação de um pavimento de mobilidade partilhada e a requalificação da estrada perpendicular que liga ao centro da vila, que passou a dispor de estacionamento, inclusive para autocarros".

Por fim, diz que "foram também criados um parque infantil e dois campos de padél, integrados no parque urbano, dotando o concelho de novas estruturas desportivas e de lazer".