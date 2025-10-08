Inaugurada hoje 'nova' Frente Mar de São Vicente

As obras de requalificação da Frente Mar de São Vicente são hoje inauguradas, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às 17 horas.

De acordo com a autarquia, "a intervenção vem reforçar o compromisso da Câmara Municipal de São Vicente com a valorização do espaço público e a melhoria da qualidade de vida da população local e dos visitantes".

Em nota à imprensa, explica que "a empreitada abrangeu a zona compreendida entre a ponte e a Via Expresso, incluindo a construção de uma muralha de proteção junto à área de restauração, a implementação de um pavimento de mobilidade partilhada e a requalificação da estrada perpendicular que liga ao centro da vila, que passou a dispor de estacionamento, inclusive para autocarros".

Por fim, diz que "foram também criados um parque infantil e dois campos de padel, integrados no parque urbano, dotando o concelho de novas estruturas desportivas e de lazer".

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Sindicato Independente de Professores e Educadores tem reunião com a secretária regional Elsa Fernandes, na Avenida Zarco

- 10h00 - Rubina Leal, recebe em audiência de apresentação de cumprimentos, o director-geral da Autoridade Marítima e Comandante Geral da Polícia Marítima, o Vice-Almirante Nuno Chaves Ferreira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 às 17h00 - Paula Margarido em visita ao Porto Santo:

10h00 - Reuniões com entidades e empresas apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira

11h00 - Polo de Emprego do Porto Santo

15h00 - Fundação Nossa Senhora da Piedade

17h00 - ‘Loja Juventude Porto Santo’.

- 10h30 - José Manuel Rodrigues, desloca-se à Startup Madeira, para uma sessão de apresentação das equipas finalistas da 6.ª edição do programa de aceleração START NOW, da Startup Madeira, nas Instalações da Startup Madeira no Campus da Penteada

- 10h30 - Tertúlia sob o tema 'Animação que Ocupa – Saúde que Cresce' , (no âmbito da XIX Semana Aberta à Saúde Mental), no Auditório das instalações As Irmãs Hospitaleiras – Casa de Saúde Câmara Pestana

- 11h00 - Conferência de Imprensa sobre a apresentação da 11.ª Edição da Taça dos Campeões da Europa, na Câmara Municipal do Porto Santo

- 11h30 - Rubina Leal recebe em audiência para apresentação de cumprimentos Sua Excelência a Embaixadora da Costa do Marfim, a Senhora Annick Josiane Capet BAKOU, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 14h30 - Visita técnica às instalações do CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, na Estrada da Vitória, 46 / 48

- 15h00 - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira recebe audiência o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no Antigo Paço Episcopal, sito ao Largo Visconde Ribeiro Real.

- 17h30 - Ordem dos Engenheiros organiza Tarde de Engenharia dedicada à Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, na sede da instituição



- 18h00 - Iniciativa dos Cidadãos e Defensores dos Direitos Humanos com uma concentração na Estátua João Gonçalves Zarco

- 18h30 - Evento de Lançamento Inverse by CR7, no Hotel Pestana CR7 Funchal

- 20h00 - Senhor dos Milagres - Machico com a procissão nocturna presidida por D. Nuno Brás

CAMPANHA ELEITORAL:

PAN

- 9h30 - Acção política no Mercadinho Biológico do Funchal, na Avenida Arriaga, em frente à Loja do Cidadão

MPT

- 10h00 - Acção de campanha na Junta de Freguesia de São Martinho

CHEGA

- 10h00 - Acção de rua na freguesia de São Gonçalo, junto ao Bar do Marítimo

- 18h30 - Iniciativa de rua na freguesia de Imaculado de Coração de Maria, junto ao supermercado Regional, na Rua Cidade do Cabo

LIVRE

- 11h30 - Iniciativa no Largo do Chafariz

- 18h00 - Acção Largo do Phelps

- 19h00 - Campanha porta a porta

PTP

- 12h00 - Acção de campanha, junto ao estacionamento do jardim de Santa Luzia

PS

-18h00 - Conferência de imprensa, em frente ao hipermercado ‘Continente’ de São Martinho

NOVA DIREITA

-15h00 - Intervenção política junto ao Super S. Roque - Funchal

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Dignidade;

- Este é o ducentésimo octogésimo segundo dia do ano. Faltam 84 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1891 - É criado o primeiro hospital veterinário em Lisboa.

1910 - São promulgados os decretos que põem fim aos domínios das ordens religiosas em Portugal, no âmbito da consagração do Estado laico.

1912 - I Guerra dos Balcãs. Montenegro, Bulgária, Sérvia e Grécia unem-se contra a Turquia.

1927 - Nasce o imunologista britânico de origem argentina César Milstein, Prémio Nobel da Medicina em 1984, pelo trabalho no desenvolvimento de anticorpos monoclonais. - Morre, aos 41 anos, o escritor argentino Ricardo Güiraldes, autor de "Dom Segundo Sombra" e "Contos de Morte e Sangue".1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler promulga a anexação da Polónia.

1945 - É criado o Movimento de Unidade Democrática, na assembleia do Centro Republicano Almirante Reis, em Lisboa.

1949 - Tentativa de golpe contra a ditadura do Estado Novo, liderada pelo almirante José Mendes Cabeçadas.

1961 - O futebolista Eusébio estreia-se na seleção portuguesa e marca um golo no jogo com o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.

1965 - Golpe de estado na Indonésia. O general Suharto toma o poder.

1967 - O guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara é capturado na Bolívia. Foi um dos ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959), que levou a um novo regime político em Cuba.

1970 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor russo Alexander Solzhenitsyn, autor de "O Arquipélago de Gulag".

1972 - Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, chegam a acordo sobre o fim dos combates, nas conversações de Paris.

1973 - Na Grécia, toma posse o primeiro executivo civil desde o golpe de Estado de 1967.

1984 - Maria Branca dos Santos, mais conhecida por D. Branca, é detida sob a acusação de burla.

1985 - Francisco Lucas Pires demite-se da presidência da Comissão Política do CDS, que ocupava desde 1983, pelos fracos resultados nas eleições de 06 de outubro.

1987 -- Morre, aos 68 anos, o escritor britânico Roger Lancelyn Gren, autor de "Rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda" e "Robin Hood".

1990 - A libra esterlina entra no Sistema Monetário Europeu.

- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Joseph E. Murray e E. Donnall Thomas.

1991- A Croácia e a Eslovénia desfrutam do primeiro dia de independência face ao resto da Jugoslávia. As duas repúblicas declararam a independência a 25 de junho, mas concordaram em julho numa moratória de três meses quanto à separação, correspondendo aos esforços de paz da Comunidade Europeia. O prazo limite expirou à meia-noite e nenhuma das repúblicas hesitou em reclamar a total independência.

1992 - O escritor português Vergílio Ferreira recebe o Prémio Camões, atribuído por um júri luso-brasileiro.

- Morre, com 78 anos, o estadista alemão Willy Brandt, presidente da Internacional Socialista, antigo chanceler alemão e resistente ao regime nazi. O Prémio Nobel da Paz em 1971 premeia o esforço de aproximação levado a cabo entre os dois blocos antagónicos.

1993 -- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) numa resolução aprovada na sede da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos, em resposta a um pedido feito pelo secretário-geral do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, levanta as sanções económicas à África do Sul, mas decide manter o embargo petrolífero acordado em 1986 até à entrada em funções do Conselho Executivo de Transição.

1997 - Começa, em França, o julgamento do ex-ministro Maurice Papon, acusado de colaboracionismo durante a ocupação nazi (1940-1944).

1998 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor português José Saramago, autor de "Memorial do Convento".

1999 -- Milhares de pessoas assistem ao funeral da fadista Amália Rodrigues, no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.2001 - Começam as operações de resgate do submarino nuclear russo Kursk, naufragado a 12 de agosto de 2000 no mar Barents.

2003 - O Prémio Nobel da Química é atribuído aos norte-americanos Peter Agre e Roderick Mackinnon, que descobriram de que forma os sais (iões) e a água são transportados para dentro e fora das células do corpo.

- O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norte-americano Robert F. Engle e ao britânico Clive W. J. Granger, pela análise estatística de séries temporais.

2004 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído, pela primeira vez, a uma mulher africana, a ecologista queniana Wangari Maathai.

- O sorteio do Euromilhões passa a integrar as apostas realizadas em Portugal através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

- Morre, aos 74 anos, Jacques Derrida, filósofo francês nascido na Argélia, fundador do Colégio Internacional de Filosofia, que presidiu até 1985.

2005 -- Um terramoto no Paquistão, com a magnitude de 7,6 graus na escala de Richter, causa mais de 30 mil mortos.

2006 - Eleições autárquicas na Bélgica comprovam subida da extrema-direita.

2007 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos norte-americanos Mario Capecchi e Oliver Smithies, bem como ao britânico Martin Evans, pelos seus trabalhos em genética.

2008 - O governo britânico anuncia um plano de apoio ao sistema bancário do país equivalente a uma nacionalização parcial. O plano passa por uma linha de crédito de 200 mil milhões de libras (260 mil milhões de euros) e uma injeção de capital que poderá ir até 50 mil milhões de libras (65 mil milhões de euros) em vários bancos.

- O Prémio Nobel da Química é atribuído ao japonês Osamu Shimomura e aos norte-americanos Martin Chalfie e Roger Tsien, pela descoberta e desenvolvimento da proteína fluorescente verde.

2009 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à romancista alemã de origem romena Herta Muller, autora de "O Homem é Um Grande Faisão sobre a Terra".

2010 -- O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao dissidente chinês Liu Xiaobo, pela "sua longa e pacífica luta por direitos humanos fundamentais na China".

2011 -- O motard Hélder Rodrigues torna-se, aos 32 anos, o primeiro português a sagrar-se campeão mundial de todo-o-terreno em motos, 19 anos depois de ter iniciado a sua carreira desportiva.

- Morre, aos 85 anos, o Padre Luís Archer, antigo presidente do Conselho de Ética para as Ciências da Vida e especialista em genética.

2012 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao britânico John B. Gurdon e à japonesa Shinya Yamanaka, "pela descoberta de que as células maduras podem ser reprogramadas para se tornarem pluripotentes".

- Os ministros das Finanças da zona euro aprovam, no Luxemburgo, o desembolso de uma nova tranche da ajuda a Portugal, assim como a extensão, por um ano, do prazo para correção do défice.

- Morre, aos 80 anos, Nuno Grande, fundador do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

2013 -- O Prémio Nobel da Física é atribuído ao belga François Englert e ao britânico Peter Higgs, pelo trabalho sobre o Busão de Higgs, uma partícula considerada elementar.

- Morre, com 56 anos, Philipe Chevron, guitarrista do grupo irlandês de música "folk" The Pogues.

2014 - Morre o primeiro doente de Ébola diagnosticado fora de África, um liberiano internado no estado norte-americano do Texas.

- O Prémio Nobel de Química é atribuído aos norte-americanos Eric Betzig e William Moerner e ao alemão Stefan Hell, por melhorias na utilização do microscópio.

2015 - O ex-ministro socialista Armando Vara, arguido na "Operação Marquês", deixa de estar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, ficando em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução.

- O presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Joseph Blatter, e o presidente da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), Michel Platini, são suspensos provisoriamente por 90 dias pelo Comité de Ética do organismo que rege o futebol mundial.

- O Tribunal Constitucional considera inconstitucional que os membros do Governo celebrem acordos coletivos de entidade empregadora pública nas autarquias, por tal configurar uma violação do princípio da autonomia do poder local.

2017 -- Morre, aos 87 anos, o ator Jean Rochefort, um dos rostos mais conhecidos do cinema francês.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigita o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro, após ouvir os dez partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições do dia 06.

- O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, é nomeado presidente do XIII Governo Regional, no mesmo dia em que assina com o CDS um acordo para a formação de um executivo de coligação.

- Morre, aos 74 anos, Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses.

2020 -- Morre, aos 89 anos, Fernando Alberto Ribeiro da Silva, advogado e político, dirigente do PSD, antigo governador civil de Braga.

- O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora norte-americana Louise Gluck.

2021 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos jornalistas Maria Ressa, da Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão.

2022 - A ponte que liga a Rússia continental com a península da Crimeia, ponto de acesso chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em 2014, em violação do direito internacional, é alvo de uma explosão que obriga ao corte da circulação rodoviária.

2023 - Portugal conquista a primeira vitória de sempre num Campeonato do Mundo de râguebi, ao vencer as Fiji por 24-23, em Toulouse, França.

- O atleta queniano Kelvin Kiptum bate o recorde do mundo da maratona, ao vencer a maratona de Chicago, Estados Unidos, em 2:00.35 horas, menos 34 segundos do que a anterior melhor marca.

- Morre, aos 85 anos, Manuel Figueira, artista plástico cabo-verdiano, fundador do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design.

2024 - Os ministros das Finanças da União Europeia dão 'luz verde' a uma alteração no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal para mais investimentos digitais, ecológicos e sociais, agora num montante total de 22,2 mil milhões.

- O Supremo Tribunal Federal do Brasil autoriza o desbloqueio "imediato" da rede social X, depois da plataforma ter pago a multa 4,7 milhões de euro) por incumprimento de decisões judiciais.

