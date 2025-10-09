Resultados da sondagem "dentro da expectativa"

A candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Sara Jardim, reagiu esta quinta-feira à sondagem publicada pelo DIÁRIO, que lhe atribui 3% das intenções de voto.

A candidata considera que o resultado “está consolidado nos 3%”, o que, diz, “permite atingir o principal objectivo de garantir uma voz liberal na Assembleia Municipal do Funchal, na pessoa de Rosie Bayntun”.

Apesar da satisfação pelo desempenho, Sara Jardim sublinha que a equipa liberal “está grata, mas não satisfeita”, acreditando que “os funchalenses saberão, no último momento, optar por uma equipa sem vícios ou amarras governamentais, capaz de trazer novo fôlego e iniciativa à cidade, com honestidade, verdade, ética e, acima de tudo, muito trabalho e respeito por tudo o que já está feito — mas com vontade de fazer o que ainda está por fazer”.

A candidata destaca ainda que as alterações no “xadrez de vereadores” apontadas pela sondagem “dão a perspectiva de que apenas no dia 12 se decidirá o xadrez final no qual [a Iniciativa Liberal] sente poder fazer parte”.

Para Sara Jardim, os resultados agora conhecidos “consolidam a perspectiva de garantir presença liberal na Assembleia Municipal e, quem sabe, reforçar essa representação que tanta falta faz ao Funchal”.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto. Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%. O PS cai para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.