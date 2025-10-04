Polícia Florestal apreende máquina na Calheta

A Polícia Florestal apreendeu, este sábado, uma máquina escavadora giratória, na freguesia do Arco da Calheta, no concelho da Calheta, por corte de árvores e abertura de caminho sem a respectiva licença.

Segundo uma nota de imprensa enviada pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, "o expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais. Esta infração constitui uma contraordenação punível com coima de 50 euros a 3.700 euros, no caso de pessoas singulares, e de 250 euros a 25.000 euros, no caso de pessoas colectivas."