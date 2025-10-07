Santa Casa da Calheta regista aumento da lista de espera nos lares

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta está a enfrentar um aumento na lista de espera para acolhimento em lar, que ultrapassa já os 60 pedidos, revelou o provedor Mário Nunes. A situação, sublinhou, resulta tanto das carências da população como da crescente qualidade das respostas sociais da instituição.

Durante a sua intervenção no aniversário da instituição, Mário Nunes esclareceu que as verbas recebidas pela Santa Casa “não são subsídios, mas compensações financeiras pelos serviços prestados à população mais desprotegida do concelho”, nomeadamente através do apoio domiciliário, das refeições ao domicílio e dos lares de idosos.

O provedor recordou que, nos últimos seis anos, a instituição concretizou duas obras de grande dimensão no Hospital e Centro de Saúde da Calheta e no Largo Nossa Senhora da Estrela, que exigiram um esforço financeiro e de gestão considerável. “Não estamos satisfeitos com o trabalho realizado. Estamos apenas a tomar fôlego para novos desafios”, afirmou.

Elogiou ainda o recente acordo com a Segurança Social para o preenchimento de 12 novas vagas no Lar Nossa Senhora da Estrela, destinadas a utentes em alta clínica. Apesar disso, a lista de espera, que era de cerca de 50 pedidos, aumentou após estas admissões. “É o reflexo das carências existentes, mas também da qualidade do trabalho que desenvolvemos e da melhoria das nossas instalações”, explicou.

A instituição está a estudar novas soluções para reforçar a capacidade de resposta, nomeadamente no Lar Nossa Senhora da Conceição, no Arco da Calheta, sem comprometer a sustentabilidade financeira. “Temos cerca de 180 trabalhadores, com famílias que dependem diretamente de nós, e não podemos colocar a sua estabilidade em risco”, frisou.

Mário Nunes destacou ainda o bom relacionamento com a Segurança Social, elogiando o “diálogo e abertura” da atual presidência, e garantiu que a Santa Casa continuará a colaborar em programas de apoio como o de Emergência Alimentar.

O provedor terminou com um convite à comunidade para participar num evento promovido pela instituição, marcado para o próximo dia 10 de outubro, às 20 horas.