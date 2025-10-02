Navigator Colombus dá novo estímulo ao turismo do Porto Santo

O Porto Santo ganhou, este Verão, um novo protagonista no sector do turismo. Inaugurado a 21 de Julho, o The Navigator Colombus é o mais recente investimento do grupo português que aposta num conceito hoteleiro orientado para o lazer, para o descanso e para o conforto.

Instalado num edifício já existente, o hotel ressuscita um espaço que esteve de portas fechadas. Em entrevista ao DIÁRIO, para ler na edição impressa de hoje, o director da unidade hoteleira, Marco Lisboa, confessa que “era uma tristeza ver o empreendimento fechado”, destacando que o Porto Santo tem um enorme potencial ainda por explorar.

Foto thenavigatorcollection.com

“Acreditamos que podemos ajudar a impulsionar o turismo local e a economia da ilha”, aponta.

Com um investimento distribuído por três fases, o projecto disponibiliza 100 quartos de hotel, 78 apartamentos e 10 villas, sendo que as componentes de hotel e apartamento já estão em funcionamento. A próxima fase, dedicada às villas será concluída em breve.

Foto thenavigatorcollection.com

Distinguindo-se por um design moderno e uma forte aposta no espaço e no conforto, o The Navigator Colombus oferece amplas zonas de lazer e uma área de restauração com menus temáticos e gastronomia diversificada.

Com acesso directo à praia, piscinas interiores e exteriores, o hotel posiciona-se fora do turismo de massas, promovendo um turismo de tranquilidade e qualidade. Desde a abertura, a taxa de ocupação tem variado entre os 50 e os 70%, um resultado considerado positivo para os primeiros meses de operação.

Foto thenavigatorcollection.com

A equipa do Navigator Colombus é composta por cerca de 60 colaboradores oriundos do Porto Santo, da Madeira, do continente e até do estrangeiro. Embora o recrutamento tenha sido um desafio, o grupo destaca o esforço conjunto e a união da equipa como um dos segredos para o sucesso imediato. “Já temos até clientes repetentes, mesmo estando abertos apenas há poucos meses, isso dá-nos um orgulho enorme."

A estabilidade da equipa é uma das apostas do grupo, que garante operação durante todo o ano, contrariando a habitual sazonalidade da ilha.

O hotel aposta num conceito abrangente e flexível. O público-alvo é diversificado, com destaque para o mercado regional e nacional, mas também com forte crescimento de visitantes vindos de países como Finlândia, Estónia, Áustria, Canadá, Brasil e Estados Unidos.

Foto thenavigatorcollection.com

Além da praia dourada, o grupo acredita que o clima ameno, as actividades ao ar livre, o golfe, o mergulho e a tranquilidade natural são trunfos para tornar o Porto Santo num destino de eleição ao longo de todo o ano.

O Navigator Colombus não quer apenas ser um hotel, quer ser parte activa da comunidade, por isso, tem vindo a estabelecer parcerias com entidades, instituições e artistas locais.

Marco Lisboa alerta que as ligações aéreas são o principal obstáculo ao crescimento da ilha. Defende, no mínimo, uma ligação diária durante todo o ano a Lisboa e ao Porto, sublinhando o impacto que tal medida teria no crescimento do turismo.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do DIÁRIO.