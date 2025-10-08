Está criada uma marca Porto Santo no andebol internacional

Foi apresentado, esta manhã de quarta feira, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, o 'Beach Handball Champions Cup 2025', que vai decorrer no areal da ilha, de 16 a 19 de Outubro.

Na apresentação Nuno Batista disse que “o Porto Santo tornou-se, sem dúvida nenhuma, a casa do andebol de praia”, porque "jogadores, árbitros, equipas técnicas e toda organização, partir de um certo momento, começaram a sentir que acima de tudo, éramos quase uma família”.

O presidente da câmara disse ainda que a organização desta competição “foi um desafio muito grande no primeiro ano e, depois, nos outros anos", vincando que, entretanto, foi ultrapassado "um milhão de pessoas que assistiram a este evento em termos internacionais”.

Carla Noronha, em representação da Secretaria Regional do Rurismo, disse este evento "representa mais que uma competição desportiva". "É uma celebração do espírito da equipa e da paixão do andebol de praia”, vincou.

Já Bernardo Vasconcelos, presidente da Associação de Andebol daMadeira, referiu “é um evento desportivo muito prestigiante para o Porto Santo e para toda Região Autónoma" e, "felizmente que EHF, mostrou sempre abertura para trazer este grande torneio para a ilha”.

“Este é um evento que traz muita gente para o Porto Santo, de varias nacionalidade. É um evento que, para além de jogadores, técnicos e equipas directivas, traz igualmente muitos familiares, o que é excelente promoção para a ilha e que dá muito valor ao torneio internacional”.

Mário Bernardes, representante da Federação Portuguesa de Andebol disse que “foi criada uma marca do Porto Santo no andebol internacional, pois neste torneio aparece sempre o Porto Santo a nível internacional, através das federações nacional e internacional da modalidade”.

O responsável avançou ainda que a organização já está "no terrenos há mais de uma semana", apontando que este a competição contará este ano com 32 equipas (16 equipas femininas e 16 masculinas) e que "o nível este ano vai ser mais alto do que no ano passado”.