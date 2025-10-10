Quatro doentes transportados do Porto Santo para a Madeira
A Força Aérea Portuguesa transportou, durante o dia de ontem, quatro doentes entre o Porto Santo e a Madeira.
Na parte da manhã foi empenhado um avião C-295M para realizar o transporte de três doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.
Já na parte da tarde, a Esquadra 502 - 'Elefantes', destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, voltou a ser activada para realizar o transporte entre ilhas de um doente a necessitar de apoio médico.
