Quatro doentes transportados do Porto Santo para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa transportou, durante o dia de ontem, quatro doentes entre o Porto Santo e a Madeira.

Na parte da manhã foi empenhado um avião C-295M para realizar o transporte de três doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.

Já na parte da tarde, a Esquadra 502 - 'Elefantes', destacada no Aeródromo de Manobra N.º 3, voltou a ser activada para realizar o transporte entre ilhas de um doente a necessitar de apoio médico.