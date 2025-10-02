Nuno Batista garante "respostas reais" para o Porto Santo

Nuno Batista, candidato à Câmara Municipal do Porto Santo, assegura que tudo fará para reforçar o aumento da oferta de habitação assim como a dinamização dos programas que facilitem o seu acesso. Além disso, aposta noutros apoios como a isenção das taxas municipais para jovens até 35 anos na compra da primeira habitação.

Estes são compromissos da candidatura PSD/CDS, que explica que o programa " integra medidas concretas para a construção de habitação, mas, também, para apoiar as famílias na aquisição ou arrendamento, para recuperar habitações degradadas e, também, para criar novas soluções para os jovens que pretendem iniciar a sua vida na Ilha”.

Sabemos as dificuldades que muitas famílias enfrentam para ter acesso a uma casa digna e acessível. A habitação é qualidade de vida, é dignidade e é futuro. É isso que queremos garantir a cada porto-santense Nuno Batista

Numa nota enviada à imprensa, Nuno Batista garante que, juntamente com a equipa da coligação, tem mantido um contacto permanente com a população, identificando as principais preocupações e transformando-as em compromissos e assegurando que o seu programa eleitoral. Por isso, indica que o documento "não foi escrito à distância nem fechado em gabinetes", mas sim construído no terreno, lado a lado com a comunidade

“Não estamos aqui para apresentar papéis bonitos. Estamos aqui para resolver problemas reais e devolver esperança ao nosso Porto Santo. O nosso compromisso é com as pessoas, não com promessas vazias”, frisou.

Candidato que, a par da Habitação, destaca, igualmente, a sua aposta na juventude, assumindo o desafio de criar condições para que os mais jovens não tenham de abandonar a Ilha. “Queremos que cada jovem sinta que pode regressar e aqui construir a sua vida. O Porto Santo não pode continuar a perder talento. Temos de criar emprego, oportunidades e habitação para que o futuro da nossa terra seja construído com quem cá nasceu”, defende, sublinhando, entre outras medidas, o programa ‘Regressa Porto Santo’, que prevê apoiar financeiramente as viagens dos estudantes universitários para que possam passar as férias escolares junto das suas famílias. Para Nuno Batista, esta é uma forma de aproximar os jovens da sua terra e de reforçar o sentimento de pertença ao Porto Santo.

“Queremos um Porto Santo onde cada família tenha acesso a uma habitação digna, onde cada jovem encontre oportunidades para regressar e onde cada idoso viva com segurança e conforto. Juntos e contando com a confiança renovada da nossa população a 12 de Outubro, vamos fazer do Porto Santo uma terra de oportunidades, de confiança e de futuro”, remata.