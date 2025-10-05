Nádia Melim diz basta a "uma política que serve os interesses próprios em vez de servir o Porto Santo"

A candidata do PS afirmou, ontem, que "chegou a hora de dizer basta! Basta de promessas vazias e que nunca saem do papel! Basta de uma política que serve os interesses próprios e dos amigos em vez de servir o Porto Santo! Basta de prioridades trocadas, de recursos mal geridos e dos mesmos erros!". Nádia Melim discursou num jantar-comício com militantes e simpatizantes.

“Estamos a poucos dias de uma decisão que pode mudar o rumo da nossa terra. As eleições autárquicas são um exercício de cidadania, de responsabilidade e esperança e, por isso, não podemos ficar em silêncio nem deixar que os outros decidam por nós”, alertou a cabeça-de-lista, apelando à confiança dos porto-santenses no projecto que encabeça, o qual tem as melhores propostas para responder aos desafios que a ilha enfrenta.

No que diz respeito à habitação, a socialista defende a aquisição de terrenos para este efeito, bem como a requalificação de prédios devolutos, e critica o falhanço do actual executivo camarário. Nádia Melim deu conta, de que o actual presidente apresentou um projecto de habitação, mas acabou por não o executar, "o que resultará na devolução de 8 milhões de euros de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência".

Por outro lado, fez questão de lembrar que, "foi com as câmaras do PS que foi possível adquirir terrenos para a habitação na ilha", dando como exemplos locais como a Camacha, o Vale do Touro, a Lapeira e o Moinho do Cró.

No âmbito do turismo, assume que o Porto Santo deve voltar a ter um parque de campismo, por forma a captar um nicho que não se fique apenas pelo regime ‘all inclusive’ nos hotéis e que contribua para a dinamização da economia local. Defende, também, melhores acessos à praia.

A candidata do PS compromete-se com o apoio às famílias, através de uma ajuda no pagamento das propinas para os estudantes universitários e da atribuição de 120 euros por mês, durante dois anos, por cada criança nascida no Porto Santo. Garante ainda a valorização da cultura, propondo, entre outras medidas, a criação de um núcleo etnográfico com a recriação da tradicional casa de salão, e a fundação de uma banda municipal.

"É preciso dar a volta ao Porto Santo"

Quem também participou neste jantar foi o presidente do PS-Madeira, que aproveitou a ocasião para destacar a garra e o espírito de luta e de trabalho de Nádia Melim. Paulo Cafôfo relevou o lema da candidatura – ‘Primeiro o Porto Santo’ – assegurando que o PS é um meio para transformar a vida das pessoas e o Porto Santo, com ideias que possam ser vertidas em acção. Mas, para isso, disse, “temos de governar”.

O líder dos socialistas salientou que “é preciso dar a volta ao Porto Santo”, algo que "só pode acontecer com o PS, o partido que tem as melhores propostas". Cafôfo referiu que “no Porto Santo mandam os porto-santenses” e denunciou que “este candidato, que ainda é presidente de Câmara, é mandado pela Quinta Vigia”. “É por isso que precisamos de uma presidente como a Nádia, que possa lutar e dizer as coisas, e não agachar-se perante a Quinta Vigia”, sublinhou o líder socialista.

O presidente do PS alertou ainda as pessoas para que “não metam os ovos todos no mesmo cesto”. “Já temos o Governo Regional do PSD. O que é que a Câmara do Porto Santo vai ganhar por ter uma governação da mesma cor. Não tem ganhado nada”, rematou.