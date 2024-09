Jogo de Portugal frente à Escócia entre as notícias que marcam este domingo

A seleção portuguesa procura hoje somar a segunda vitória na Liga das Nações de futebol, na receção à Escócia, e fugir já na liderança do Grupo A1, numa partida em que Vitinha é ausência certa.

Após o triunfo no arranque da prova com a Croácia (2-1), Portugal pode reforçar e isolar-se no primeiro posto do agrupamento, ficando mais perto do apuramento, mas, para isso, tem de somar novo triunfo, agora sobre os escoceses, e esperar que a Polónia, que também venceu na estreia, seja travada pelos croatas em Osijek.

Com a nova edição da Liga das Nações a permitir o apuramento dos dois primeiros classificados de cada grupo para os quartos de final, quando antes apenas o primeiro permitia a continuidade, novo triunfo da formação de Roberto Martínez deixa Portugal em excelente posição para seguir em frente.

Vitinha, cada vez mais determinante na estratégia lusa e de Martínez, saiu lesionado do duelo com os croatas e vai falhar aquele que será o primeiro confronto oficial de Portugal com a Escócia em pouco mais de três décadas.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Internacional dos Açores regressa a partir de hoje e até outubro vai ter mais de 40 atividades distribuídas pelas nove ilhas do arquipélago, apresentando uma programação com música clássica, fado, teatro, humor e dança.

O festival vai arrancar hoje no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo com o espetáculo "Arte em Nós -- Fuga: E se a coragem tivesse um gesto, qual seria?", com direção artística da coreógrafa Teresa Simas.

O FIA foi criado em 1984 pelo então diretor regional de Cultura, Jorge Forjaz, e pelo músico Adriano Jordão, tendo sido suspenso em 2002 e retomado em 2021 pela associação CulturXis.

DESPORTO

Portugal fecha hoje com o canoísta Norberto Mourão, medalha de bronze em Tóquio2020, a sua participação nos Jogos Paralímpicos Paris2024, competição na qual segue com sete medalhas conquistadas.

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Mourão tenta às 10:28 locais (09:28 em Lisboa), na meia-final, um lugar na prova decisiva, que começará pouco mais de uma hora depois.

Ao final do dia, no Stade de France, Paris despede-se dos Jogos Paralímpicos, que começaram em 26 de agosto, e juntaram 4.500 atletas de 167 países e uma equipa de refugiados, que competiram em 22 modalidades, num total de 549 eventos.

Portugal esteve representando nos Jogos Paralímpicos por 27 atletas, que competiram em nove modalidades.