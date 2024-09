Saiba o que hoje é notícia

A vice-campeã mundial dos 400 metros T13 (deficiência visual) Carolina Duarte compete hoje nos Jogos Paralímpicos Paris2024, numa final à qual chega com a melhor marca das eliminatórias.

Carolina Duarte, que volta aos Jogos depois de ter marcado presença no Rio2016, disputa a final no Stade de France, às 10:21 locais (09:21 em Lisboa), fechando a participação do atletismo luso em Paris2024.

Na Arena Paris La Defense, durante a manhã, o medalhado Diogo Cancela, Daniel Videira e Tomás Cordeiro tentam a presença em finais, agendadas para a tarde.

No último dia das provas de natação, Diogo Cancela vai participar nas eliminatórias dos 100 metros mariposa S8, enquanto Daniel Videira e Tomás Cordeiro nadam os 100 costas S6 e os 200 estilos S10, respetivamente.

No ciclismo, Telmo Pinão participa na prova de estrada da classe C1-C3, enquanto na canoagem Alex Santos participa nas meias-finais da prova de 200 metros KL1, em busca de um lugar na final, agendada também para hoje.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Contextile -- Bienal de Arte Têxtil Contemporânea arranca hoje e decorre até 15 de dezembro, em Guimarães, no distrito de Braga, com destaque para a exposição internacional com 57 obras de 50 artistas.

Ao longo de 100 dias, a Contextile ocupará vários espaços culturais e áreas públicas da cidade, e tem este ano como tema o "toque", que servirá de mote à exposição internacional com 57 obras, de 50 artistas, selecionados por um júri internacional a partir das propostas de mais de 1.300 artistas de 79 países.

A abertura oficial da Contextile24 decorre pelas 16:00, no Palácio Vila Flor, e o programa de inaugurações termina com a apresentação de filme-concerto "O Têxtil", de Pedro Bastos e Rui Souza, às 21:30, no jardim da Sociedade Martins Sarmento.

DESPORTO

Portugal faz hoje o último treino de preparação para o embate de domingo com a Escócia, da segunda jornada da Liga das Nações de futebol, que pode dar a liderança isolada à seleção nacional no Grupo A1.

A equipa liderada pelo selecionador Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Vitinha saiu lesionado da vitória de quinta-feira com a Croácia (2-1) e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, com Martínez a contar agora com apenas 24 jogadores.

Antes do treino, às 17:00, também na Cidade de Futebol, o selecionador português e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do jogo com a Escócia em conferência de imprensa.

Na quinta-feira, no Estádio da Luz, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo fizeram os golos da vitória lusa, com Dalot a marcar na própria baliza para a Croácia.

Isto significa que a seleção nacional lidera o Grupo A1 da Liga das Nações com três pontos e em igualdade com a Polónia, que foi à Escócia vencer por 3-2. Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso aos quartos de final.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45, igualmente no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

INTERNACIONAL

Cerca de 24 milhões de eleitores argelinos são chamados a votar hoje em presidenciais nas quais não haverá verdadeira disputa, com o atual chefe de Estado, Abdelmadjid Tebboune, favorito à sua própria sucessão.

A única incógnita é a afluência às urnas, depois de a taxa de abstenção ter batido recordes (60%) nas presidenciais de 2019, ganhas por Tebboune com 58% dos votos - um escrutínio que decorreu durante as grandes manifestações pró-democracia de Hirak.

Embora o seu mandato devesse terminar em dezembro, Tebboune anunciou em março que se realizariam eleições presidenciais antecipadas a 07 de setembro.

Três candidatos concorrem à liderança do país de 45 milhões de habitantes, o maior de África e o principal exportador de gás natural do continente.

Abdelmadjid Tebboune, de 78 anos, é o claro favorito, porque conta com o apoio de quatro grandes partidos unidos numa aliança, entre os quais o antigo partido único, Frente de Libertação Nacional (FLN), e o movimento islamita El-Bina, que se classificou em segundo lugar nas presidenciais de 2019.