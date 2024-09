Atletismo e Judo levaram Portugal às 100 medalhas em Jogos

Portugal chegou hoje em Paris2024 às 100 medalhas em Jogos Paralímpicos, num dia em que o judoca Djibrilo Iafa conseguiu um bronze na categoria -73 kg, e Sandro Baessa uma prata nos 1.500 metros T20.

A dois dias do final da competição, Portugal está a uma medalha de igualar a melhor participação das últimas quatro edições de Jogos Paralímpicos, conseguida em Pequim2008, com sete subidas ao pódio.

No Stade de France, uma boa ponta final levou Sandro Baessa até à prata e a novo recorde nacional na prova dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), naquela que foi a segunda subida ao pódio do atletismo português em Paris2024, depois do ouro de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40.

Baessa cronometrou 3.49,46 minutos, batendo o seu próprio recorde nacional, que estava fixado em 3.52,84, com o norte-americano Michael Branningan, a levar o bronze (3.49,91), numa prova na qual o britânico Ben Sandilands (3.45,40) assegurou o ouro, com recorde mundial.

À tarde, na Arena Champs de Mars, Djibrilo Iafa alcançou o primeiro pódio do judo paralímpico português, ao conquistar o bronze no torneio de -73 kg, naquela que ficará para a história como a 100.ª medalha lusa em 12 participações na competição

No combate para atribuição do bronze, Djibrilo Iafa, atleta do Clube Judo Total, bateu o brasileiro Harley Arruda por 'wazari', admitindo no final "nem queria acreditar" quando o ouviu o treinador gritar "já está".

Iafa começou o caminho para o bronze com uma vitória, por 'ippon', sobre o turco Gokce Yavuz nos quartos de final, sendo depois derrotado, também por 'ippon', pelo alemão Lennart Sass, e relegado para as repescagens.

No combate que dava acesso à luta pelas medalhas de bronze, o português derrotou por 'ippon' o francês Armindo Rodrigues, em apenas 21 segundos.

Na canoagem, Norberto Mourão, medalhado em Tóquio2020, e Alex Santos qualificaram-se para as meias-finais das provas de canoagem de 200 metros das classes VL2 e KL1, agendadas para sábado e domingo, respetivamente.

O dia fechou com o sétimo lugar, com a melhor marca da época, de Ana Filipe no concurso de salto em comprimento T20 (deficiência intelectual).

A dois dias do final da competição, Portugal soma seis medalhas - duas de ouro, uma de prata e três de bronze, e segue no 37.º lugar do 'medalheiro', liderado pela China, que soma 188 subidas ao pódio, seguida da Grã-Bretanha, com 100.