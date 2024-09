Portugal volta a encontrar e a receber a Escócia 30 anos depois

Portugal volta a encontrar, e a receber, a Escócia num jogo oficial depois de um intervalo de mais de 30 anos, agora para a Liga das Nações de futebol, adversário que foi sempre derrotado em solo luso.

É preciso recuar até abril de 1993 para encontrar a última vez que portugueses e escoceses se defrontaram em jogos a 'contar', na altura com o objetivo de estar presente no Mundial de 1994 nos Estados Unidos, algo que ambos falharam.

No antigo Estádio da Luz, Portugal goleou por 5-0 e, depois disso, não mais apanhou a Escócia em partidas oficiais, apesar de dois particulares realizados até hoje.

O último foi em 2018, em Glasgow, com Portugal, sob o comando de Fernando Santos, a vencer por 3-1, com as estreias do guarda-redes Cláudio Ramos, do central Pedro Mendes e do extremo Hélder Costa, que até marcou, mas agora defende as cores da seleção de Angola.

Nas quatro vezes que visitou solo luso em jogos oficiais, a Escócia atuou sempre no 'velhinho' Estádio da Luz e saiu sempre derrotada, a última vez até de forma pesada.

Rui Barros, por duas vezes, Cadete, por duas vezes, e Paulo Futre, com um 'golaço', construíram a vitória da seleção nacional, mesmo assim insuficiente para chegar o Campeonato do Mundo de 1994.

Nessa qualificação, Portugal já tinha ido a Glasgow empatar a zero.

Na disputa para estar no Mundial1982, Manuel Fernandes, falecido este ano, 'bisou' no triunfo por 2-1, outra vez no agora extinto Estádio da Luz.

Antes, em 1978, Alberto decidiu na vitória por 1-0, na Luz, na corrida ao Europeu de 1980 e, em 1971, para estar no Euro1972, Eusébio marcou e Portugal contou com um autogolo para vencer por 2-0.

O Portugal-Escócia está agendado para as 19:45, igualmente no Estádio da Luz, e terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.