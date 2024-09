Vitinha dispensado do jogo com a Escócia por lesão

O médio Vitinha foi dispensado da seleção portuguesa, que prepara o jogo com a Escócia, no domingo, após se ter lesionado frente à Croácia, na quinta-feira, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O internacional Vitinha foi dado como inapto para o próximo jogo da seleção pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, pelo que foi dispensado", lê-se no comunicado da FPF.

O médio do Paris Saint-Germain foi substituído por Pedro Gonçalves, aos 90 minutos, na vitória da equipa das 'quinas' diante da Croácia, por 2-1, na estreia no Grupo A1 da Liga das Nações, no Estádio da Luz, em Lisboa, depois de ter sido atingido no tornozelo esquerdo.

"O jogador saiu por lesão antes do final do jogo com a Croácia e, na manhã desta sexta-feira, já deixou o grupo, pelo que não vai estar presente no encontro da segunda jornada da Liga das Nações", prosseguiu a FPF.

Depois da vitória frente à Croácia, com golos de Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot, que assinou ainda um autogolo, Portugal defronta a Escócia, no domingo, a partir das 19:45, também no Estádio da Luz.

Portugal divide a liderança do agrupamento com a Polónia, que, na quinta-feira, foi vencer por 3-2 na visita à Escócia, em Glasgow.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Betis, Esp).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Tiago Santos (Lille, Fra) e Renato Veiga (Chelsea, Ing).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Pedro Gonçalves (Sporting).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Geovany Quenda (Sporting) e Francisco Trincão (Sporting).