Dívida bruta da Administração Regional cai para quase 5 mil milhões em 2023

Foram divulgados hoje os valores das contas públicas das administrações públicas, tendo-se destacado a Madeira como a primeira das quatro (Central, Açores, Local e, claro, Madeira) como a única a apresentar uma capacidade de financiamento positiva, isto porque a dívida bruta atingiu o valor mais baixo dos últimos quatro anos, situado em 5.002,3 milhões de euros.

"A estimativa da capacidade de financiamento da Administração Pública Regional da Madeira (APR), em 2023, situou-se nos 24,6 milhões de euros, menos 0,7 milhões de euros que o reportado na 1.ª notificação deste ano, que tinha natureza preliminar, não se alterando, portanto, a situação de saldo positivo nas Contas da APR", refere esta manhã a Direcção Regional de Estatística da Madeira. "Recorde-se que em 2022, havia existido um saldo negativo, sendo que, nesse ano, a necessidade de financiamento da APR fixou-se nos 145,6 milhões de euros".

No que toca à dívida bruta da APR da Madeira, em 2023, "situava-se nos 5.002,3 milhões de euros, valor idêntico ao reportado na 1.ª notificação deste ano. Face a 2022, a dívida bruta da APR diminuiu cerca de 28,7 milhões de euros (-0,6%)", calcula.

Na comparação no País, "a capacidade de financiamento das Administrações Públicas em 2023 atingiu os 3.246,8 milhões de euros, o que correspondeu a 1,2% do PIB português. Por sua vez, no referido ano, a dívida bruta das Administrações Públicas ascendia a 261,8 mil milhões de euros, ou seja, a 97,9% do PIB nacional", sendo que "na Região Autónoma dos Açores, o saldo da Administração Regional foi deficitário em 133,4 milhões de euros, enquanto a dívida bruta da Administração Regional dos Açores era, em 2023, de 3.202,8 milhões de euros" e que ao contrário da Madeira tem vindo a subir consecutivamente nos últimos 4 anos.