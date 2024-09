Michael Blandy defende melhoria das condições do porto do Funchal

Michael Blandy, Ex-CEO do Blandy Group, defende que a Região deve apostar na melhoria das condições do porto, adaptando-se à procura e dando a oferta conveniente a quem nos visita e a quem vive no Funchal.

Está a decorrer a conferencia ‘O passado na construção da competitividade do CAI', inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Juan Francisco Martin, Ex-Director Comercial (Ilhas Canárias); João Reis, ex-presidente da APRAM; Eduardo Alvarez Hamilton, ex-CEO da Hamilton & CO (Ilhas Canárias); Franklim Spencer, Sócio-gerente da RS Consult. A moderação está a cargo de Ricardo Miguel Oliveira, Director Geral Diário de Notícias da Madeira.

Michael Blandy, Ex-CEO do Blandy Group, deixou uma mensagem gravada, uma vez que não conseguiu estar presente nesta conferência. Explicou como começou este desafio de unir Madeira, Las Palmas e Tenerife no que respeita à indústria dos portos e cruzeiros. Michael Blandy afirma que tudo funcionou graças à colaboração entre todos, uma vez que, “se tivéssemos entrado em competição entre todos, não tinha funcionado”. O ex-CEO do Blandy Group defende que sejam melhoradas as condições do porto do Funchal, cumprindo com a legislação em vigor. “Este porto, dadas as suas dimensões, não é fácil de fazer tournaround”, pelo que Michael Blandy considera que deve haver uma aposta num novo nicho, para que o porto seja utilizado durante mais dias do ano, reduzindo a pressão numa única época.

“Temos de investir num produto que temos”, disse Michael Blandy. Assumindo que por ser um porto pequeno, podem caminhar a pé e conhecer muito da cidade.