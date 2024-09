Sapadores do Funchal em formação no Parque Ecológico do Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, que ontem celebraram mais um aniversário da sua fundação, o 136º, efeméride que será assinalada posteriormente com toda a sua importância, efectuaram, também ontem, no Parque Ecológico do Funchal, mais uma acção de formação, neste caso o Curso de Intervenção Inicial em Acidentes com Valas Colapsadas, tendo estado presente, na abertura desta iniciativa, o vice-presidente da CMF, Bruno Pereira, que detém o pelouro da Protecção Civil e Bombeiros.

Desde 2005, umas das apostas da CBSF tem sido a Especialização no Salvamento Pesado e Ultra Pesado, estando a decorrer, desde ontem e até 27 de setembro, o Curso de Intervenção Inicial em Acidentes com Valas Colapsadas.

Neste sentido, registe-se que esta acção de formação partiu da presença, em Portugal Continental, do Formador Luis Estrada, oriundo da Costa Rica, tendo sido lançado o repto à Entidade Formadora (Heavy Rescue Portugal – HR-PT) e organizar a presente ação.

A formação e treino de intervenção em valas colapsadas proporciona conhecimentos e práticas transversais a outro tipo de intervenções com elevado grau de complexidade, o que é uma mais valia tanto para os operacionais como, e mais importante ainda, para os sinistrados.

Este curso segue as guidelines do INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group)® e da NFPA (National Fire Protection Association®).

Refira-se ainda que os Bombeiros Sapadores do Funchal ainda recentemente estiveram em formação, em concreto, oito operacionais frequentaram o Curso de Pré Hospitalar Trauma Life Support (PHTLS) – Curso especializado e avançado em prestação de cuidados de emergência Pré Hospitalar.

Além disso, decorreram dois cursos para formar formadores de Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa (SBV/DAE), sob a égide do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi frequentado por 11 bombeiros da CBSF, e 5 de outros Corpos de Bombeiros Profissionais e Cruz Vermelha). Permite-nos autonomizar a formação de SBV/DAE evitando-se recorremos a outsourcing nesse âmbito.

O Investimento total nestas ultimas formações , exclusivamente alocado ao Orçamento do Município do Funchal, é de 18.000.