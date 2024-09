Porto da Madeira representados na 'Porto Maritime Week'

A presidente do conselho de administração da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, participou hoje na 'Porto Maritime Week'. O evento reúne, além dos presidentes dos principais portos nacionais, dirigentes, empresários e profissionais do sector marítimo e portuário, incluindo operadores portuários, armadores, agentes de navegação e transitários.

Paula Cabaço participou no painel dedicado à Estratégia do Portos Nacionais, onde abordou as questões relacionadas com a sustentabilidade, digitalização e o reforço da competitividade dos portos da Região Autónoma da Madeira.

No mesmo painel foram também intervenientes os presidentes ou representantes das Administrações dos portos de Lisboa, Douro e Leixões, Aveiro e Figueira da Foz.

O evento, que começou hoje, no Auditório Infante D. Henrique do Porto de Leixões, prolonga-se até a próxima quinta-feira e na abertura contou com o secretário de Estado das Infraestruturas.

A 'Porto Maritime Week' é uma iniciativa do Transportes e Negócios, com o apoio e divulgação da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e, segundo a organização, “é uma excelente oportunidade para conhecer as estratégias de desenvolvimento dos portos nacionais, sob a perspectiva das administrações portuárias e dos principais operadores portuários.”