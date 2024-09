Saúde pública e finanças pessoais em destaque na imprensa desta sexta-feira

Bom dia. As principais notícias em destaque nos jornais nacionais que hoje, 27 de Setembro de 2024, são publicados apontam à temática da saúde pública, no caso os problemas no SNS, e das finanças pessoais, em particular dos impostos sobre o trabalho. A política e a temática internacional também não deixam de ter o seu espaço.

No semanário Expresso:

- "Marcelo quer travar candidatura de Gouveia e Melo"

- "Com ou sem telemóveis? Fomos espreitar os recreios"

- "Imigrantes usam cursos profissionais para conseguir legalização"

- "Grávidas vão ter de tocar à campainha das urgências do SNS"

- "Orçamento 2025. Proposta do Governo a patrões e sindicatos deixou o PS desconfiado"

- "André Ventura já foi mais do que uma vez a São Bento"

- "Esquerda não quer eleições mesmo com chumbo do OE"

- "Faltam Euro156 milhões para comprar armamento"

- "Preços das casas nunca subiram tanto como no segundo trimestre deste ano"

- "Israel rejeita cessar-fogo no Líbano: Invasão perigosa à vista"

- "Lucília Gago. Perfil da PGR que se isolou no gabinete"

- "Ex-diretor das prisões acusa guardas"

- "Nova grã-mestra da Grande Loja Feminina"

- "SIC Novelas nasce a 1 de outubro"

No semanário Nascer do Sol:

- "Associação de Ana Gomes pode ganhar milhões com sentença de sobrinha"

- "Pedro Ferraz da Costa: 'Nos anos 80 vivemos em duodécimos e, pelo menos, não se faziam tantos disparates'"

- "Startups digitais russas usam Estado português para se financiarem"

- "Miguel Herdade, investigador em inovação social: 'Um em cada três alunos de 15 anos não sabe Matemática suficiente para ler um horário de autocarro'"

- "Altice está em perda vertiginosa"

- "OE 2025/Negociações em momento decisivo"

- "Educação/Vídeojogos mais populares entre crianças e jovens envolvem violência"

- "Portugal Amanhã. Carlos Lobo: 'Pedrogão vai arder no próximo ano ou daqui a dois anos'"

- "Diogo Manteigas: 'Prometo um Benfica europeu capaz de grandes vitórias"

No Correio da Manhã:

- "Justiça investiga milhões de Mexia. Revelação de conta dá novo impulso ao MP"

- "Fortuna escondida em 'offshore'"

- "Estoril-Sporting. 'Este é o meu melhor Sporting', diz Amorim"

- "Sp Braga-Maccabi Telavive (2-1). Minhotos ganham na Europa"

- "Benfica. Lage afina estratégia para brilhar na Champions"

- "Cimeira do Orçamento. PS quer IRS Jovem a valorizar salários baixos"

- "Até 150 mil euros. Casas ardidas pagas pelo Estado"

- "Poupança. Herdeiros vão ser avisados de certificados de aforro"

- "Para 2026. Fecho da cadeia de Lisboa adiado"´

- "Em Espanha. Português mata sogra à machadada"

No Público:

- "Governo cria 'mini-SEF', mas polícias temem não ter meios para responder"

- "Luísa Costa Gomes. 'Hoje vejo-me, velha anarquista, a pedir: 'Mais Estado, por favor!'"

- "Um livro de contos totalmente inéditos e o anúncio de um romance"

- "Aguiar-Branco: OE não deve ser 'transformado numa moção de censura'"

- "Negociações. PS irritado com IRC e IRS Jovem no acordo de concertação"

- "Habitação. Novas regras do Porta 65 ainda não chegam ao terreno"

- "Ritmo abranda. Em sete meses, aposentaram-se do SNS 1178 profissionais"

No Jornal de Notícias:

- "Só metade dos novos médicos especialistas têm contrato com o SNS"

- "Centena e meia de casas atingidas pelas chamas"

- "Braga 2-1 Maccabi. Liga Europa - Reviravolta ao cair do pano com dois golos de Bruma"

- "F. C. Porto. Jogo pouco agressivo explica desaire na Noruega"

- "Julgamentos adiados por falta de carrinhas para presos"

- "Líbano. Israel rejeita proposta de paz e reforça ataques"

- "Mindelo. Antiga fábrica renasce como centro empresarial"

- "Acusação. Princesa Meghan é um 'ditador de salto alto'"

No Diário de Notícias:

- "'Senadores' da Saúde pedem plano de vacinação para adultos"

- "Médio Oriente. Benjamin Netanyahu sem tréguas nas Nações Unidas"

- "Orçamento. PS fala em 'ponto zero' a 13 dias do prazo. Montenegro centraliza 'processo negocial'"

- "Imigração. Chega quer atirar para a esquerda o ónus de incidentes na manifestação"

- "Poupança. Prazo de prescrição dos Certificados de Aforro vai duplicar para 20 anos"

- "Desporto. Brasil e Portugal dominam 'clube exclusivo' do surf, no mar e na terra"

- "Em San Sebástian, Joana Santos é favorita e Albert Serra dilacera-nos"

No Negócios:

- "A meia-idade está mais radicalizada e tem acesso ao poder"

- "Escalões de IRS arriscam ser revistos abaixo das novas regras"

- "5 Mudanças nos certificados para abrir o apetite dos investidores"

- "Depois das 'viagens de vingança' estará o turismo a arrefecer?"

- "IRC. Só as grandes empresas pagam mais de 21%"

No O Jornal Económico:

- "TAP vale no máximo 1,1 mil milhões de euros"

- "Acertos no IRS podem trazer cheque com mais 500 euros"

- "EUA assinam contrato para corredor do Lobito"

- "Para onde vais Lisboa? Rui Tavares escreve sobre os três anos de Carlos Moedas à frente da capital"

- "Liquidez dos bancos atrasa subida dos juros nos depósitos"

- "Novas regras para comprar certificados de aforro"

- "Caixa vai penalizar empresas pouco sustentáveis"

- "Produtores globais de cinema querem apoios para rodar em Portugal"

- "Jovens querem teletrabalho"

No O Jogo:

- "'Deniz sabe onde estar para marcar'. Martí Cifuentes lançou o avançado no Hammarby e diz que só é preciso dar-lhe tempo"

- "Macios como manteiga. Enguiço na Liga Europa: apenas seis vitórias nos últimos 20 jogos"

- "Braga 2-M. Telavice 1. Liga Europa. Guerreiros estiveram a perder até aos 88', mas bis do avançado valeu três pontos - Bruma escreve final épico"

- "Estoril-Sporting. Amorim alerta para a proximidade dos rivais e rejeita gerir para a Champions: 'PSV? Temos de ganhar no Estoril'"

- "Benfica. Alexandre Penetra jogou com o grego no Alkmaar e vê-o crescer com Lage: 'Pavlidis dá golos e muito mais...'"

- "Mundial de Futsal. Derrota [1-2] com o Cazaquistão encerra sonho de revalidação do título - Queda a segundos da meta"

No A Bola:

- "Estoril-Sporting. O melhor leão de Amorim"

- "Champions feminina. Leoas deram luta mas caíram com o Real Madrid"

- "Liga Europa. SC Braga 2-1 Maccabi Telavive. Reviravolta saída da Bruma"

- "Benfica. Rui Costa sob fogo em nova AG"

- "Arábia Saudita. 'Se sou o que hoje é por tudo o que Sporting fez por mim'. Daniel Podence"

- "Futsal. Portugal afastado no Mundial pelo Cazaquistão com golo a 14 segundos do fim"

- "FC Porto. Estreia de Rodrigo Mora deixa água na boca"

E no Record:

- "Estoril-Sporting. Vikings na linha. Dupla Gyokere-Harder mantém-se na Amoreira"

- "Luís Mendes agita águias. Entrevista a Record provoca muitas reações"

- "FC Porto. Vítor Bruno pediu foco. Falou à equipa após a derrota"

- "Sp Braga-Maccabi Telavive (2-1). Reviravolta guerreira"

- "Mundial de Futsal. Portugal-Cazaquistão (1-2). Balde de água fria a 14 segundos do fim"

- "Futebol feminino. Real Madrid-Sporting (3-1). Leoas dizem adeus à Champions"