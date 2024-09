Medidas de coacção devem ser conhecidas esta sexta-feira

Está terminada por hoje a audiência no Palácio da Justiça no âmbito da operação ‘Ab Initio’, prevendo-se que as medidas de coação a sejam conhecidas já amanhã - é convicção dos advogados -, sendo que a manhã deverá ser preenchida com o primeiro interrogatório, onde também há acordo de nenhum dos oito arguidos prestar declarações sobre factos.

Certo é que todos foram presentes em tribunal hoje, por questões de formalidade de cumprir as 48 horas de prazo máximo até serem presentes ao juiz, mas o dia acabou por ser preenchido com a consulta do processo.