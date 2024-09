Primeiro-ministro e líder do PS reúnem-se na sexta-feira

O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS vão reunir-se na próxima sexta-feira, às 15:00, para debater o Orçamento do Estado para 2025, disse hoje fonte do gabinete de Luís Montenegro.

A informação foi transmitida à Lusa cerca de uma hora depois de o primeiro-ministro ter enviado um comunicado às redações a acusar o secretário-geral do PS de "indisponibilidade recorrente" para uma reunião sobre o documento, alegando que está a tentar marcar uma reunião com o Pedro Nuno Santos sobre o Orçamento do Estado para 2025 desde 04 de setembro.