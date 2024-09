Apresentado o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar

Foi apresentado hoje o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, evento - organizado pela Associação de Canoagem da Madeira em parceria com Federação Portuguesa de Canoagem e a Federação Internacional de Canoagem- que se realiza pela primeira vez na Madeira e que vai decorrer entre 29 deste mês e 6 de Outubro.

Esta prova está integrada na quinta edição do Madeira Ocean Challenge e que contempla outras competições de âmbito regional e nacional nomeadamente a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, o Campeonato Nacional de Esperanças, do Madeira Surfski Livesaving e o Short Race. A cerimónia de apresentação decorreu no Centro Náutico de São Lázaro, no Funchal, e contou com a presença entre outras entidades, do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar vai trazer à Madeira os credenciados canoístas portugueses Fernando Pimenta, Teresa Portela, Emanuel Silva. Presença igualmente do madeirense David Fernandes e do também madeirense Bernardo Pereira, que ostenta títulos mundiais e europeus na disciplina. A organização conta com a participação de atletas oriundos de 33 países, o que constitui um novo recorde de países participantes nesta competição. O percurso a realizar será entre Machico/Funchal ou Calheta/Funchal mediante as condições meteorológicas.