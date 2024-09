Acidente na zona do Pilar congestionou trânsito na via rápida

O trânsito na via rápida, no Funchal, sentido Machico – Ribeira Brava, tem estado congestionado na última hora devido a acidente ao km 14 (sublanço Pilar – Santo António). Presumivelmente não há feridos. Pelo menos nenhuma das duas corporações de bombeiros do Funchal, Sapadores e Voluntários, foi chamada a intervir.

De acordo com a última informação da aplicação ‘Info Vias’ o congestionamento, consequência do acidente, tinha extensão de 2,8 km.