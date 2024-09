PAN Madeira pede mais parques de campismo na Região

Foi através de um comunicado à imprensa que o PAN Madeira defendeu, esta tarde, a necessidade de serem criados mais parques de campismo na Madeira, apontando estes espaços como "como opções sustentáveis e acessíveis para o turismo e lazer da população local".

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) diz ser essa uma forma de fomentar "uma maior proximidade com a natureza", falando dos parques de campismo como uma alternativa válida e que "quando adequadamente equipada" poderá contribuir para a valorização ambiental da Região.

Esta posição surge numa altura em que se multiplicam as críticas de vários quadrantes da sociedade a acampamentos em locais onde essa prática não é permitida ou não está convencionada.

Entende o partido que "os parques de campismo devem ser dotados de condições apropriadas para receber não só os campistas humanos, mas também os seus animais de companhia, razão pela qual o PAN Madeira propõe que todos os parques tenham a classificação pet-friendly, começando por implementar esta alternativa no único parque de campismo existente actualmente, o da Ribeira da Janela".

Válter Ramos dá conta de madeirenses que foram impedidos de utilizar a referida unidade na companhia dos seus animais, pedindo uma revisão do regulamento de utilização daquele espaço, "garantindo a hipótese de acolher os animais de companhia".

O comissário político do PAN Madeira critica, ainda, o encerramento do Parque de Campismo do Porto Santo, uma decisão que, segundo ele, contraria as necessidades crescentes da Região em oferecer infraestruturas a preços acessíveis.

O encerramento do parque de campismo do Porto Santo é uma decisão que reflete a falta de visão a longo prazo do governo regional. Ao invés de investir e modernizar este espaço, optaram por eliminá-lo, privando tanto os residentes quanto os turistas de uma opção alternativa de lazer ao ar livre e a baixo custo. Válter Ramos, comissário político do PAN Madeira

Acredita o partido que a criação de mais parques de campismo vai permitir diminuir o campismo irregular praticado, essencialmente por turistas, mas também diversificar a oferta turística da Madeira, fazendo valer o seu património natural.