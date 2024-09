IVBAM na 2.ª edição da 'Bienal Artes & Ofícios - Novo Design'

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) marca presença na 2.ª edição da “Bienal Artes & Ofícios - Novo Design”, que terá lugar em Oeiras, entre os próximos dias 26 e 29 de setembro.

Trata-se da primeira mostra nacional exclusivamente dedicada ao setor das Artes & Ofícios, através de uma representação de artesãos e novos makers/projetos de todo o país, integrando também vários masterclass, workshops e talks, sendo também um evento fulcral de mapeamento e valorização dos saberes tradicionais, aliados ao design e à inovação tecnológica.

O IVBAM irá representar institucionalmente o Artesanato da Madeira, sendo que para o efeito irá promover uma mostra de peças de artesanato de nove artesãos reconhecidos: Ana Paula Gomes; Jenita Spínola; Manuel Egídio; Maria Adriana Nóbrega; Miguel Ramos; Marion Loch; Maria Olívia de Andrade Nunes da Silva; Manuel Trindade Vieira e Catarina Jesus.

Para além das peças destes artesãos, o IVBAM convidou a estar presente nesta mostra um projeto inovador “Maui e Sucri” que tem revitalizado a arte da tecelagem, nomeadamente através da transformação de tapetes de retalhos em malas de diferentes formatos e muitas vezes complementadas com aplicações de Bordado Madeira.

De destacar, no dia 28, pelas 11h00, a participação do IVBAM, no painel da Talk “Pela voz dos Artesãos”, através da sua vogal Marisa Santos, sob o tema: “Contemporaneidade - O papel do IVBAM na revitalização das artes e ofícios tradicionais da Madeira”. Esta talk integrará ainda o testemunho do projeto Maui & Sucri.

O restante painel será constituído por outros dois organismos públicos o CADA – Centro de Artesanato e Design dos Açores, sob o tema: “Ser Artesão, uma profissão de futuro: da vocação manual à sustentabilidade do negócio” e o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, sob o tema: “A Internacionalização – um desafio para o artesanato”.

Esta participação do Artesanato da Madeira reveste-se de particular importância estratégica, pois para além do realce que se pretende dar ao nosso artesanato e ao design que os nossos artesãos incorporam nos seus produtos, será também uma oportunidade do IVBAM partilhar as suas experiências no âmbito da promoção da incorporação de design e de contemporaneidade que tem implementado nas diversas ações.