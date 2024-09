4.ª edição do ‘Concurso Passaporte Fundação Cecilia Zino’

Após uma terceira edição com grande adesão do público, a Fundação Cecilia Zino lança a quarta edição desta iniciativa de mediação cultural, que incentiva os jovens até aos 26 anos à frequência assídua a espaços e iniciativas culturais, refere nota à imprensa da organização, dando nota do início a 16 de Setembro, tendo o seu término no dia 29 de Agosto de 2025.

Os participantes são convidados a visitar os agentes culturais parceiros, de uma lista crescente que inclui os museus da Secretaria Regional de Turismo e Cultura (como o Museu Quinta das Cruzes, Casa-Museu Frederico de Freitas, entre outros), assim como os espaços de tutela da Câmara Municipal do Funchal (como a Capela da Boa Viagem e o Teatro Municipal Baltazar Dias), assim como outros parceiros que podem ser consultados no site da iniciativa: passaporte.fcz.pt

O comunicado, remetido hoje, adianta que há novas regras para o concurso que atribui três prémios: um iPhone 15, um computador portátil LeNovo e uma viagem para duas pessoas a Lisboa, com alojamento e entrada no MAAT e na Fundação Calouste Gulbenkian: durante os meses da iniciativa, os jovens devem recolher junto dos parceiros 18 carimbos que irão comprovar a sua presença nos espaços.

Outra das novidades, criada com o intuito de promover as entidades parceiras, foi a criação de uma nova regra: Para serem considerados elegíveis para o sorteio a realizar, os passaportes terão de conter carimbos que comprovem a visita a, pelo menos, 9 das entidades aderentes à iniciativa.

Nesta 4.ª edição, os passaportes poderão ser recolhidos no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, situado no 1.º andar do n.º 10 das arcadas da Rua do Bettencourt, bem como, nas entidades parceiras. Para mais informações, os interessados devem entrar em contacto com a Fundação Cecilia Zino através das redes sociais ou do site da iniciativa.