Papa Francisco surpreende fiéis ao voltar à Praça de São Pedro

O Papa Francisco surpreendeu os fiéis, hoje, ao aparecer na Praça de São Pedro, já na parte final da Missa do Jubileu dos Doentes. Segundo a agência Ecclesia, o Santo Padre surgiu de cadeira de rodas, com cânulas nasais para administração de oxigénio, sendo conduzido por entre a multidão até diante do altar, onde saudou a multidão, com gestos discretos, e abençoou os participantes.

O entusiasmo entre os presentes foi geral e Francisco dirigiu-lhes parcas palavras: "bom domingo a todos, muito obrigado".

A homilia da celebração, preparada pelo Papa, tinha sido lida pelo arcebispo italiano Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Papa Francisco apela a que não se excluam os doentes da sociedade O papa Francisco, ainda em convalescença, pediu hoje, numa homilia lida em seu nome na missa do Jubileu dos enfermos, que não se excluam da sociedade os que sofrem, porque "enfrentar o sofrimento juntos torna-nos mais humanos".

A última aparição do Papa em São Pedro tinha sido a 9 de Fevereiro, no Jubileu dos militares e políticas, quando Francisco assumiu as “dificuldades em respirar”, antes de passar ao mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, D. Diego Ravelli, a responsabilidade de ler a intervenção preparada.

Já na última sexta-feira, o director da sala de imprensa da Santa Sé já tinha anunciado "ligeiras melhorias" no estado de saúde do Papa Francisco e apontado que poderiam haver novidades sobre a sua presença, este domingo.