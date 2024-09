Cinco famílias afectadas pelos incêndios na Calheta recebem 2.ª tranche do apoio PRID

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, procedeu esta sexta-feira à entrega das segundas tranches relativas aos apoios financeiros que foram atribuídos, no âmbito do PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, a cinco famílias cujas habitações foram afectadas pelos incêndios que assolaram o concelho da Calheta, em outubro de 2023.

O evento, que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta, contou com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, do presidente do Conselho de Administração da IHM, João Pedro Sousa, bem como da vice-presidente daquela autarquia, Doroteia Leça.

No total, foram entregues, esta manhã, cerca de 110.000,00 euros em apoios financeiros, o mesmo montante já atribuído, em Dezembro de 2023, a estas famílias, aquando da entrega da primeira tranche.

"Tendo em conta a dimensão dos danos verificados após os incêndios e o facto de estas famílias demonstrarem total incapacidade financeira para suportar os custos inerentes à reabilitação das suas habitações, estes apoios foram atribuídos a fundo perdido2, explica a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas em nota enviada.

A reconstrução das habitações atingidas pelos fogos, nas freguesias da Ponta do Pargo e Fajã da Ovelha, em Outubro de 2023, deveu-se a uma união de esforços entre a IHM, Câmara Municipal da Calheta e a ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António, totalizando um apoio global, entre as três entidades envolvidas, na ordem dos 363 mil euros.