5.ª edição do Fitness Summit Madeira este sábado nos Jardins do Lido

Será já neste sábado, 28 de Setembro, que os Jardins do Lido acolhem a 5.ª edição do Fitness Summit Madeira 24, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal, Portugal Activo – Plataforma Madeira e Direcção Regional do Desporto, contando igualmente com o apoio da Frente Mar Funchal.

A sessão de abertura deste evento está marcada para as 10 horas e contará com a presença da vereadora Helena Leal, que tutela, entre outros, os pelouro do desporto e da saúde e das políticas de longevidade.

Do programa, desta edição, consta: às 9h00 Les Mills BodyBalance; às 10h15 Les Mills BodyCombat; pelas 11h30 Palestra 'Os 5 Pilares da Longevidade', com a presença da médica Nádia Brazão; 12h45 será tempo de Les Mills Body Pump; 15h00 Pilates, 16h00 circuito, às 17 horas o médico João Miguel Freitas estará presente na palestra 'Envelhecimento Activo, a Importância do Treino de Força' e, por fim, às 18h00 o evento encerra com uma aula de Zumba.

Segundo nota enviada pela autarquia do Funchal, é dado conta que durante o dia existirá uma zona de treino de força (sala de treino).

Os objectivos do Fitness Summit Madeira prendem-se com as "metas da OMS (Organização Mundial de Saúde), que lançou os 'Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)' para o nosso planeta até 2030, entre eles, está garantir que todas as pessoas desfrutem de saúde, sendo a actividade física uma forma de o conseguir dado que não só contribui para uma melhor saúde, como também para o bem-estar emocional e mental", lê-se.

Ademais, a actividade física é "igualmente relevante no combate aos comportamentos sedentários, cada vez mais acentuados nas sociedades ocidentais, com os consequentes impactos negativos em várias áreas".

"O desporto é uma das expressões culturais e sociais de comportamento humano, que mais impacto e relevância apresenta na transmissão de um conjunto de valores fundamentais para a estruturação da nossa vida comunitária e para o desenvolvimento cabal de cada um dos cidadãos, contribuindo para reforçar a inclusão, a tolerância, a cidadania, a superação e a paz", remata a nota de imprensa.

Programa