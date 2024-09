Cervejas e sidras para degustar na 4.ª edição do Green Market em Câmara de Lobos

Está a decorrer, este fim-de-semana, a 4.ª edição do Green Market – Edição Especial Cervejas e Sidras Artesanais, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos. A cerveja e a sidra, metade das marcas presentes são de produtores no concelho de Câmara de Lobos, como a da cerveja Pesquita, o Madeira Lab Beer e a Sidra Coop Bio.

O evento insere-se na promoção de uma economia circular e consciente, visa sensibilizar a comunidade para a adopção de práticas mais sustentáveis e ecológicas, incentivando o consumo local e a redução do impacto ambiental.

Este sábado, a animação prolonga-se até às 2 horas, e domingo acontece das 14h às 22 horas. Ao longo do horário de funcionamento, além dos postos de venda dos produtores haverá música ao vivo, momentos de showcooking, workshops e muito mais, numa programação eclética que procura promover um ambiente familiar.

Esta edição especial do Green Market, reforça o nosso compromisso em promover uma economia circular e sensibilizar a população para práticas de consumo mais responsáveis. O foco em produtos artesanais e na produção local ajuda a fortalecer a economia local, ao mesmo tempo que incentiva a redução da pegada ecológica. Queremos que o Green Market seja não só um ponto de venda, mas também um espaço de educação ambiental, onde produtores e consumidores possam partilhar experiências e ideias para um futuro mais sustentável. Dina Silva, vereadora com o Pelouro do Ambiente, Agricultura e Mar

O objectivo desta edição especial do Green Market passa, não só por contribuir para a economia local, apoiando pequenos produtores e empresas sustentáveis, mas também promover a educação ambiental através de palestras e workshops e outras atividades e criar um forte senso de comunidade, unindo participantes em torno dos valores da sustentabilidade e da protecção ambiental.