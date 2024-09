"Lavar dos Cestos" assinala fim das Vindimas pelo IVBAM

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, hoje, a iniciativa "Lavar dos Cestos", que irá decorrer nas suas instalações localizadas na Rua dos Ferreiros, 152, que será o culminar do evento 'Vinhos da Madeira & Artesanato da Madeira', assinalando também, simbolicamente, o fim das Vindimas de 2024.

DE acordo com o IVBAM, esta iniciativa "Lavar dos Cestos" será "um evento recheado de animação e dinamismo, num ambiente com música ao vivo, onde dez produtores de Vinhos da Madeira e quatro artesãos e uma marca estarão presentes com exposição, demonstração e venda dos seus produtos, representando a nossa cultura e tradição".

Assim, também vão ser "realizados vários masterclasses e workshops, dedicados aos Vinhos da Madeira, sendo uma oportunidade única para os visitantes melhor apreciarem as caraterísticas e versatilidades dos nossos vinhos".

O evento é de entrada livre e decorre das 17h00 e às 23h00, sendo que a participação nas masterclasses e workshops requer inscrição e pagamento prévios para o email [email protected], devido ao limite de participantes.

Programa de workshops e masterclasses

17h às 18h: Workshop e prova “Inovar e recriar a tradição”, com Chef Octávio Freitas e sommelier João Barbosa, do Restaurante DESARMA – Michelin.

18h15 às 19h: Masterclass de Vinho Madeira & Chocolates (com Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas do IVBAM e Tony Fernandes da Uaucacau).

19h15 às 20h: “speedtastings” com Rubina Vieira.

20h30 às 21h30: Masterclass de Vinho Madeira & Charutos, com o sommelier Américo Pereira. Tem custo de 5€ e está limitada a 24 participantes. O charuto será adquirido no próprio espaço.

Programa animação musical

17h00 às 18h30 – DJ Nuno Marcial

19h00 às 20h30 – Carla Rojas Duo

21h00 às 22h30 – Hot Cross

Informa a organização que "por toda a dinâmica envolvida neste evento, prevê-se que seja uma excelente oportunidade para reunir admiradores do universo vínico e do artesanato regional, os quais encontrarão espaço para aprofundar conhecimentos, de forma leve e informal".

Os produtores de Vinhos da Madeira presentes no evento vão ser a Casa do Caramanchão – Boneca de Canudo, Companhia dos Profetas e Vilões, H.M. Borges, Henriques & Henriques, Madeira Vinters, Otávio Freitas Winery, Quinta do Barbusano, Seixal Wines – Terras do Avô, Seiçal – Produtores de Vinho do Seixal e Vinhos Barbeito.

Quanto aos artesãos presentes no evento, vão ser Cristian Júnior (madeiras e embutidos), Flor Fernandes (cerâmica), Adriana Nóbrega (acessórios em crochet), Emanuel de Nobrega (tanoaria) e Maui&Sucri (acessório em tapeçaria).