PTP aponta “incapacidade das instituições públicas” no caso Bores

O PTP abordou, em comunicado de imprensa, o voto de pesar pela morte do lince do deserto Bores, que foi hoje aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira por iniciativa do PAN, ao qual acusam de hipocrisia.

Para Raquel Coelho a leitura é óbvia: “fizeram o mal e a caramunha. As instituições que deviam ter protegido o animal, foram as responsáveis pela sua morte e agora vêm chorar pelo leite derramado”.

Para a porta-voz do PTP, o excesso de zelo em relação à legalidade, no caso Bores, levou à sua morte precoce. O que no seu entender demonstrou a incapacidade das instituições públicas nestas matérias.

“Os partidos que vieram lamentar o caso do Bores, são os mesmos que apoiam este governo e a gestão danosa das instituições a seu cargo”, criticou Raquel Coelho.