PTP questiona se Secretários Regionais “não dormiam de noite para fazer contratos públicos”

O PTP questionou, hoje, através de comunicado, se os Secretários do Governo “não dormiam de noite para fazer contratos públicos”. Em causa está o conteúdo dos termos da investigação do processo 'Ab Initio', que foram tornados públicos, levando o partido a questionar a quantidade de contratos públicos concretizados.

“O PTP quer saber como é que os Secretários do Governo tinham tempo para governar, se passavam a vida a fechar contratos públicos com empresas afectas ao PSD/Madeira ?”, questiona, explicando que "o o número de contratos públicos que estão a ser investigados por corrupção é tão elevado que é razão para questionar se os secretários do governo tinham tempo para governar".

Raquel Coelho diz que, após se conhecer os termos da investigação, é caso para perguntar “se Secretários do Governo Regional não dormiam de noite para dar resposta ao frenesim de contractos públicos que eram realizados com as várias empresas ligadas ao PSD/Madeira”.