PAN apresenta voto de pesar pela morte do lince Bores

Mónica Freitas apresentou um voto de pesar pela morte do lince do deserto Bores, lembrando as mais de 20.000 pessoas que assinaram uma petição para que fosse devolvido aos seus tutores.

O animal foi retirado aos tutores, por ordem judicial e confiado à GNR. Acabaria por morrer poucos dias depois de ser devolvido à família.

A deputada do PAN defendeu a necessidade de pensarmos na forma como são tratados os animais e garantiu que esta foi "uma morte que poderia ter sido evitada".