PTP pede moção de censura

A dirigente do PTP, Raquel Coelho, desafia as forças políticas com assento na Assembleia Legislativa da Madeira a apresentarem uma moção de censura ao Governo de Miguel Albuquerque, na sequência da investigação 'Ab initio'.



"O PTP não compreende a inércia dos partidos da oposição face às suspeitas de financiamento ilegal partidário, fraude eleitoral e corrupção, dentro do governo regional. Acreditam que este Governo não tem condições para continuar", revela o partido em comunicado.

"Não podemos aceitar que os governantes continuem em funções, quando recaem suspeitas tão graves sobre o Governo Regional da Madeira. As escutas da operação indiciam criminalidade organizada, alargada às várias secretarias", refere Raquel Coelho.

"Finalmente, começa-se a desmontar a rede tentacular que foi montada para desviar dinheiro público para financiamento das campanhas eleitorais do PSD/Madeira e os partidos da oposição na Assembleia ficam calados. Dá a entender que estão coniventes com a situação", questionou a dirigente trabalhista.