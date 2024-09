Governo aponta para adesão a greve de 34,8% dos médicos e de 41,5% dos enfermeiros

O Ministério da Saúde contabilizou hoje em 34,8% a adesão média à greve dos médicos e em 41,5% a adesão média dos enfermeiros nos últimos dois dias nas 39 unidades locais de saúde (ULS) e três IPO.

Os dados avançados pelo Governo são ainda dados provisórios, adiantou o Ministério da Saúde em informação dada à Lusa.

Médicos e enfermeiros concluem hoje dois dias de greve nacional, marcados também por manifestações dos dois grupos profissionais do setor da saúde.

Segundo números do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a greve dos enfermeiros registou uma adesão de 60% a 70% e reuniu cerca de 500 profissionais numa concentração em Lisboa para exigir melhores condições de trabalho e salariais.

A concentração de hoje, em Lisboa, reuniu cerca de 100 profissionais, frente ao Ministério da Saúde, segundo uma estimativa da Lusa no local.

"Apesar da indigna manobra de diversão do Ministério da Saúde em torno de um referido acordo, para confundir e desmobilizar", a expressiva adesão dos enfermeiros a esta greve traduz o seu descontentamento, amplamente generalizado, face aos problemas não resolvidos", afirmou o SEF, em comunicado.

Os enfermeiros pretendem que o ministério reagende uma reunião negocial, que chegou a estar marcada para 12 de setembro.

Do lado dos médicos, cerca de uma centena e meia, segundo números da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), concentraram-se na terça-feira na Avenida João Crisóstomo, frente ao Ministério da Saúde, onde sobressaíram balões dourados que assinalavam os 45 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e vários cartazes empunhados pelo clínicos com mensagens como "Os médicos exigem ser tratados com respeito", "É greve porque é grave. Todos pelo SNS".

Já hoje, a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, admitiu, no Porto, uma paralisação conjunta dos profissionais de saúde, caso "nada seja feito" para resolver os problemas do setor.

"Se nada for feito, nós eventualmente até teremos que paralisar conjuntamente", afirmou em declarações à Lusa, em frente ao Hospital de São João, no Porto, onde fez um ponto de situação deste protesto.

Joana Bordalo e Sá assumiu que, na terça-feira, "2/3 dos médicos fizeram greve" e que é esperada idêntica adesão durante o dia de hoje.