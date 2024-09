CDS propõe comissão técnica independente para analisar os incêndios de Agosto

O CDS apresenta um projecto de resolução que recomenda a criação de uma "Comissão Técnica Independente para a análise e apuramento dos factos relativos aos incêndios de Agosto de 2024".

Sara Madalena recordou as consequências dos incêndios de Agosto, que afectaram a população, destruíram grandes áreas de vegetação e colocaram em risco espécies como a Freira da Madeira.

A Região "viveu condições meteorológicas adversas" naqueles dias que, no entanto, não justificam "a dimensão dos fogos".

A comissão proposta é semelhante à que foi criada, na Assembleia da República, em 2017, para analisar os incêndios.

"Há factos que devem ser esclarecidos e analisados por especialistas", justifica.

A proposta do CDS já tem o apoio do PS e do JPP que defendem uma composição diferente para a comissão, nomeadamente em relação aos académicos convidados e outros especialistas.