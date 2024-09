Comissão de inquérito aos incêndios de Agosto toma posse na quinta-feira

A Conferência dos Representantes dos Partidos aprovou, esta manhã, a constituição de uma Comissão de inquérito, a pedido do PS, sobre o 'Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e o dia 26 de agosto'. A conferência deu 180 dias para a conclusão dos trabalhos.

Será pelas 15 horas de quinta-feira que a nova comissão toma posse. Segundo explicou José Manuel Rodrigues, "esta comissão terá nove membros, sendo que quatro são do PSD, dois do PS, dois do JPP e um do CH". A Comissão será presidida pelo PS e a vice-presidência irá ser assumida pelo PSD. Foi ainda decidido que o relator será do PSD e o secretário do PS, lugar que foi recusado pelo JPP.

Quanto aos plenários, retomam a actividade na próxima semana, com sessões agendadas para 24, 25 e 26 de Setembro, estando já marcados 13 plenários, “sendo que o debate mensal com o Governo ocorrerá no dia 23 de Outubro”.

A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou, ainda, a eleição dos membros para o Conselho Económico e Social, nacional, para o Conselho de Ação Climática, e para o Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.